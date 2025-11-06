De la matière brute aux pièces techniques : visite IOKE PLASTIC IOKEPLASTIC Tours

De la matière brute aux pièces techniques : visite IOKE PLASTIC IOKEPLASTIC Tours jeudi 6 novembre 2025.

De la matière brute aux pièces techniques : visite IOKE PLASTIC Jeudi 6 novembre, 15h00 IOKEPLASTIC Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T15:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Fin : 2025-11-06T15:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Le plastique, ce n’est pas que des bouteilles ou des emballages ! Chez IOKE PLASTIC, on fabrique des pièces techniques en plastique pour des secteurs très variés : industrie, automobile, électronique, santé…

Lors de cette visite virtuelle, tu découvriras comment la matière plastique est chauffée, moulée, découpée ou usinée pour devenir des composants ultra précis. Tu rencontreras des pros qui te parleront de leurs missions et des machines qu’ils utilisent au quotidien. Un secteur qui allie technique, rigueur et innovation !

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Centre-Val de Loire, la branche Polyvia et Avec l’industrie®.

IOKEPLASTIC région : centre val de loire Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lives.aveclindustrie.fr/ »}] https://lives.aveclindustrie.fr/

Découvre comment IOKE PLASTIC transforme des granulés plastiques en pièces techniques utilisées dans plein d’objets du quotidien ! plasturgie avec l’industrie