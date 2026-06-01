De la mort qui tue, Festival Déantibulations, Antibes
De la mort qui tue, Festival Déantibulations, Antibes samedi 6 juin 2026.
De la mort qui tue 6 et 7 juin Festival Déantibulations Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T19:45:00+02:00 – 2026-06-06T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:50:00+02:00 – 2026-06-07T18:50:00+02:00
L’équipe de la mort qui tue nous embarque dans une vibrante et vertigineuse épopée pour célébrer l’urgence du vivant. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au coeur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Le voyage sera initiatique, périlleux, mais criant de vie.
Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme !
« De La Mort Qui Tue », c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire.
Festival Déantibulations 06160 Antibes Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Compagnie Du Grenier au Jardin rue vie
MATHIEU DUTOT
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