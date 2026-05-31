De la mort qui tue, LA LOUVIÈRE, La Louvière

De la mort qui tue Dimanche 21 juin, 18h00 LA LOUVIÈRE La Louvière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

L’équipe de la mort qui tue nous embarque dans une vibrante et vertigineuse épopée pour célébrer l’urgence du vivant. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au coeur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Le voyage sera initiatique, périlleux, mais criant de vie.

Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme !

« De La Mort Qui Tue », c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire.

LA LOUVIÈRE LA LOUVIÈRE La Louvière 7100 La Louvière Hainaut

Compagnie Du Grenier au Jardin rue vie

MATHIEU DUTOT