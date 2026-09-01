De la mort qui tue Onesse-Laharie
samedi 28 novembre 2026 · Onesse-Laharie
Informations pratiques
Onesse-Laharie
De la mort qui tue
Foyer municipal d’Onesse Onesse-Laharie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez assister au spectacle De la mort qui tue de et par Adèle Zouane.
Venez assister au spectacle De la mort qui tue de et par Adèle Zouane. .
Foyer municipal d’Onesse Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 92 97 Foep40@yahoo.com
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English :
Come see the show De la mort qui tue, written and performed by Adèle Zouane.
L’événement De la mort qui tue Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morcenx