Informations pratiques

Onesse-Laharie

De la mort qui tue

Foyer municipal d’Onesse Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez assister au spectacle De la mort qui tue de et par Adèle Zouane.

Venez assister au spectacle De la mort qui tue de et par Adèle Zouane. .

Foyer municipal d’Onesse Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 92 97 Foep40@yahoo.com

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English :

Come see the show De la mort qui tue, written and performed by Adèle Zouane.

L’événement De la mort qui tue Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morcenx