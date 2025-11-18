De la morue – cartographie 6 Théâtre-Sénart Lieusaint

De la morue – cartographie 6 10 – 12 décembre Théâtre-Sénart Seine-et-Marne

Et des questions vraiment très intéressantes qu’elle pose pour la compréhension de tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui (Pêche, prédation, sexe, amnésie et pouvoirs en occident)

On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de 5 siècles les paysages et la vie des êtres humains, alimenté un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde, fondé le libéralisme, permis l’indépendance et la montée en puissance des Etats-Unis et nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres humains sur tous les continents.

Mais la morue était trop belle… et fut victime de son succès. Ce poisson, emblématique de la folie destructrice de l’espèce humaine, est parti. La morue n’est plus là. Et maintenant les humains l’attendent… et désespèrent de son retour…

Mais une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.

