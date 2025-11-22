Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

De la mosaïque en bouchons de liège avec Marie-Christine à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas samedi 22 novembre 2025.

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

Gratuit

2025-11-22
2025-11-22

2025-11-22

Mosaïque en bouchons de liège avec Marie-Christine ! Faire de la mosaïque 100% récup’ avec des bouchons de liège, c’est possible !

Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés).   .

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19 

De la mosaïque en bouchons de liège avec Marie-Christine à la Recyclerie

