De la mosaïque en bouchons de liège avec Marie-Christine à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas samedi 22 novembre 2025.
La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde
Mosaïque en bouchons de liège avec Marie-Christine ! Faire de la mosaïque 100% récup’ avec des bouchons de liège, c’est possible !
Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés). .
La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19
