De la mule de Saintonge à l’ours du Béarn, ou comment on a gasconnisé Agrippa d’Aubigné Rue du Château Pau

De la mule de Saintonge à l’ours du Béarn, ou comment on a gasconnisé Agrippa d’Aubigné

Natif de Pons en Saintonge, Agrippa d’Aubigné (1552-1630) n’a rien de Gascon. On lui invente néanmoins dès la fin du 17e siècle, des origines gasconnes, très vite démenties par les savants (Pierre Bayle en tête). Cela n’empêche pas ce pseudo-biographème de revenir régulièrement sous la plume non seulement des commentateurs (qui commencent à s’intéresser sérieusement à lui au cours du 18e siècle), mais aussi de certains romanciers et dramaturges qui vont aussi en faire, principalement au 19e siècle, un personnage de fiction. Après être revenu sur cette généalogie fantaisiste, il s’agira pour moi d’interroger, exemples à l’appui, cette gasconnité fantasmée, permettant de couler l’auteur des Tragiques dans le moule d’un ethnotype conforme avec ce qu’on retient de sa vie et de son œuvre. Ici, ce n’est pas l’origine géographique qui prédétermine la représentation qu’on se fait de l’indiv .

