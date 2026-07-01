De la musique avant toute chose, Théâtre des 4 saisons Gradignan, Gradignan
jeudi 7 janvier 2027 · Théâtre des 4 saisons Gradignan · Gradignan
Informations pratiques
De la musique avant toute chose Jeudi 7 janvier 2027, 20h15 Théâtre des 4 saisons Gradignan Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-07T20:15:00+01:00 – 2027-01-07T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-07T20:15:00+01:00 – 2027-01-07T21:30:00+01:00
Spectacle
Dans cette conférence décalée, les deux musiciens se muent en savants, entraînent le public dans un voyage progressif, du solfège à la création contemporaine. La forme glisse alors, transformant peu à peu la pédagogie en un véritable spectacle musical, sensible et incarné.
En partenariat avec le Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan
Théâtre des 4 saisons Gradignan Allée de Pfungstadt, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703198-de-la-musique-avant-toute-chose »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-de-la-musique-avant-toute-chose-85911 »}]
Camille Rocailleux | Mathieu Ben Hassen Musique de chambre
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