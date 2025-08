De la musique classique pour tous et toutes au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Cette nouvelle série de rendez-vous s’inscrit dans une mission que nous portons ensemble avec conviction; celle de rendre cette musique accessible, intelligible, aimable, à tous les publics. À travers des formats à taille humaine, des tarifs abordables (de 8 à 25€) et des interprètes de haut vol, nous affirmons que la musique classique n’a rien d’intimidant : elle peut être accueillante, bouleversante, populaire au sens noble.

Trois rendez-vous au programme

25 septembre à 20h – « De Bach à l’exil » Paul Serri (violon) et Laurent Derache (accordéon)

Des instruments qui se transportent facilement pour ce premier concert de Paul Serri avec Laurent Derache à l’accordéon pour interpréter des œuvres qui évoquent le folklore, l’exil, la bohème, le dénuement, le départ et la nostalgie mais dans la joie et la lumière. Un voyage musical en duo violon accordéon pour entendre ces airs qui empruntent à la terre, à la mémoire collective et racontent l’histoire de peuples exilés dont le patrimoine se transmet à l’oral et par la pratique d’un instrument qu’on se donne de génération en génération. De Bach à l’exil sera un premier concert de Paul Serri, l’artiste associé du théâtre accompagné pour ce premier concert de l’accordéoniste Laurent Derache, pour nous plonger dans l’âme d’histoires et de terres qui se racontent en musique, de Bach à Ravel en passant par Kreisler, Bartok ou encore les airs du répertoire de musique klezmer. Un concert pour partir en voyage en nostalgie douce et puissante et faire entendre le patrimoine de ceux qui ont choisi les notes pour faire entendre avec élégance leurs vies et leurs peines. Une traversée dans l’histoire de la musique haute en lumière et répertoire qu’on a tous au moins une fois fredonné !

16 octobre à 20h – Les deux sextuors de Brahms avec le Katok Ensemble & Gabriel le Magadure (quatuor Ebène)

Deuxième concert de Paul Serri pour vous faire découvrir deux œuvres de jeunesse du compositeur romantique allemand : Brahms. Deux œuvres qui clament son amour et sa détresse, son attachement à la vie alors qu’il vient de perdre sa mère et son premier amour. « Vivre à tout prix » ou comment la musique peut nous consoler ; et c’est ainsi que Johannes Brahms en fait usage et ose jusqu’à ouvrir l’un de ses sextuors par les 5 premières notes du prénom de celle qui vient de le quitter: Agathe – car en Allemagne, les notes se représentent par des lettres. Un concert de musique de chambre par le Katok ensemble et ses invités, dont l’excellent Gabriel Le Magadure du quatuor Ebene. Un moment pour écouter, se reposer, se consoler en musique et par la musique. Et se faire expliquer les œuvres par Paul Serri, conteur et pédagogue qui vous narrera l’histoire de ces deux sextuors qui ont bien plus que des notes à vous faire entendre !

19 décembre à 20h – Schubert « Rosamund » & « Le concert » de Chausson avec le Quatuor Prazak, Paul Serri et Orlando Bass

C’est l’un des quatuors les plus réputés au monde qui vient jouer au théâtre de la Concorde avec Paul Serri en cette veille de fêtes de Noël : le quatuor Prazak, le mythique ensemble originaire de Prague, spécialiste de Schubert et des compositeurs d’Europe centrale et le pianiste Orlando Bass. De quoi nous plonger dans un esprit de fête et de chambre en cette veille de fin d’année avec le concert de Chausson et Rosamunde de Schubert. Et nous plonger dans les chaudes et passionnées émotions de ces deux compositeurs du 19e servis par des artistes non moins intenses et virtuoses.

Après une première saison de concerts partagés, le Théâtre de la Concorde prolonge son travail avec le violoniste Paul Serri pour faire vivre la musique classique autrement : de manière sensible, ouverte et vivante.

Du jeudi 25 septembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

payant

De 8 à 25 euros.

Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris