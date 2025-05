De la nature au paysage – Musée d’arts de Nantes Nantes, 5 juin 2025 19:15, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 19:15 – 20:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 4€/2,5€ Adulte

À quel moment le paysage s’impose-t-il comme un sujet pictural à part entière ? Comment est-il construit ? Se limite-t-il toujours à une représentation de la nature ? De la peinture flamande du 16e siècle aux vedute du 18e siècle, proches de la topographie, jusqu’aux compositions immersives de Joan Mitchell, cette conférence explorera l’apparente neutralité de ce genre artistique.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees