De la nature au paysage Musée d’arts de Nantes Nantes
De la nature au paysage Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 3 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 16:00 – 17:30
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Adulte
À quel moment le paysage s’impose-t-il comme un sujet pictural à part entière ? Comment est-il construit ? Se limite-t-il toujours à une représentation de la nature ? De la peinture flamande du 16e siècle aux vedute du 18e siècle proche de la topographie, jusqu’aux compositions immersives de Joan Mitchell, cette visite explore l’apparente neutralité de ce genre artistique.Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/
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