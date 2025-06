De la nécessité de la gravité FESTIVAL IDEKLIC Moirans-en-Montagne 9 juillet 2025 13:00

De la nécessité de la gravité Mercredi 9 juillet, 13h00, 18h00 FESTIVAL IDEKLIC Jura

Théâtre de l’Imprévu / billetterie@ville-soa.fr (invitation possible via la cie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T13:00:00 – 2025-07-09T14:00:00

Fin : 2025-07-09T18:00:00 – 2025-07-09T19:00:00

Une jongleuse, confrontée à un quotidien sans cesse perturbé, s’adapte avec humour et panache à la gravité de notre époque. Une fiction poétique pour une urgence climatique.

> Que l’on se casse un ongle, que la maison s’écroule, que l’on oublie sa carte de fidélité ou que le climat se détraque, l’être humain se débat et se relève avec une détermination, aussi fascinante qu’émouvante. La jongleuse de notre histoire avance, s’accroche dans ce monde altéré, venteux, bancale, sans réaliser que ses habitudes sont une partie des causes du bouleversement. Et, même si, un jour tout s’envolait, elle s’en arrangerait, et continuerait à faire danser les objets. Que ferait-elle si même la gravité était perturbée ?

>> Imaginez, posée en fond de plateau, une tiny house toute proprette habitée par une jongleuse un tantinet maladroite. Dans cet univers aseptisé, elle jongle avec son quotidien bien réglé, sa carte magnétique ouvre la porte de son petit monde intérieur, son eau en bouteille arrose ses plantes étrangement vertes en toute saison, sa petite décoration change en fonction de ses multiples tenues…. Tel M. Hulot, elle s’acclimate, jongle, danse, fait virevolter les crêpes et les parapluies sans appréhender les conséquences de son mode de vie sur son environnement. Pourtant, autour d’elle, le climat devient capricieux, les aléas électrique plus fréquents et le plastique de plus en plus invasif, mais même si le toit lui tomber sur la tête, elle continuerait de jongler, oui, mais jusqu’où ?

Avec légèreté et humour, ce spectacle évoque la question de la crise climatique que nous traversons, non pas en imposant une solution, mais plutôt en cherchant à nous réunir autour de la même constatation.

>>> Cette quatrième création de la Cie Opopop, reste fidèle à l’esprit de la compagnie, malicieux et poétique, où la jonglerie, la manipulation, se confrontent à des dispositifs scénographiques de plus en plus envahissants.

Entre hula hoop, réactions en chaîne, parapluies et plastique invasif, « De la nécessité de la gravité » ondule sens dessus-dessous entre surréalisme et monde concret, rêve et cauchemar pour laisser advenir des questions… essentielles.

>>>> Mise en piste : OPOPOP

Regards Précieux : Frédérique Moreau de Belaing

Manipulation de fourchettes : Karen Bourre

Illuminations et roulements à billes : Julien Lanaud

Mixtures et ritournelles : Aurélien Chevalier

Ampoules et encodage : Thibaut Garnier

Radeau et caravane : Eclectik Scéno

Clairon et bigophone : Adèle Petident

>>>>> Production : Association Opopop / Co-production : BOFéMA Service Culturel du CROUS BFC.

Avec le soutien à la création de : la DRAC Bourgogne Franche-Comté, / la Région Bourgogne Franche-Comté, Le Conseil Départemental de Saône et Loire et la ville de Dijon / Accueil en résidence : Théâtre Mansart, L’Ecrin-Talant, l’Artdam, Les Forges de Fraisans, L’ECLA-Saint Vallier, Le Réservoir-Saint Marcel.

La Cie est soutenue au fonctionnement par : Le Conseil Départemental de Côte d’Or et la Ville de Dijon.

FESTIVAL IDEKLIC 87 Avenue de Saint Claude Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « cieopopop@gmail.com »}]

Opopop / Karen Bourre et Julien Lanaud Cirque Jonglage