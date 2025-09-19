De la noce à la soupe Seigneulles

De la noce à la soupe Seigneulles vendredi 19 septembre 2025.

De la noce à la soupe

Seigneulles Meuse

Après le spectacle Faire parler la terre, la compagnie meusienne poursuit son travail autour des récits du territoire. Présente dans plusieurs villages pour convier les habitants à participer à l’élaboration du spectacle, elle y revient pour partager une étape de création.

S’inspirant de la pièce La demande en mariage de Tchekhov, s’inspirant aussi et surtout des personnes rencontrées, de leurs témoignages et anecdotes, de leurs réflexions sur l’amour et sur l’engagement, Coralie Leblan compose un spectacle drôle, tendre et décalé.

Vous êtes invité.e à une vraie fête… ou, non, plutôt à une fausse noce. Mais avec un vrai vin d’honneur quand même. Suivi d’un beau bal. Pour dire vrai, on sait ce qui est prévu, mais on ne sait pas ce qui adviendra (un mariage quoi !).

Une coopération du Réseau des 1000 plateaux en partenariat avec la Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol et la commune de Laheycourt, l’association Au Fil de l’Aire et la commune de Seigneulles, la Cie Azimuts / le CCOUAC, la commune de Ville-sur-Saulx et l’ASCLF comité des fêtes de Ville-sur-Saulx.Tout public

English :

After the show Faire parler la terre, the Meuse-based company is continuing its work on local stories. Present in several villages to invite local residents to take part in the development of the show, the company returns to share a stage of creation.

Inspired by Chekhov?s play La demande en mariage, and above all by the people she meets, their stories and anecdotes, their reflections on love and commitment, Coralie Leblan composes a funny, tender and offbeat show.

You’ve been invited to a real party? or rather, a fake wedding. But with a real vin d’honneur all the same. Followed by a beautiful ball. The truth is, you know what’s going to happen, but you don’t know what’s going to happen (just like a wedding!).

A cooperative venture by the Réseau des 1000 Plateaux in partnership with Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol and the commune of Laheycourt, the association Au Fil de l?Aire and the commune of Seigneulles, Cie Azimuts / le CCOUAC, the commune of Ville-sur-Saulx and the ASCLF ? comité des fêtes de Ville-sur-Saulx.

German :

Nach dem Stück Faire parler la terre setzt das Ensemble aus dem Departement Meusienne seine Arbeit rund um die Erzählungen der Region fort. Sie war in mehreren Dörfern anwesend, um die Einwohner zur Teilnahme an der Erarbeitung des Stücks einzuladen, und kehrt nun zurück, um eine Etappe der Kreation zu teilen.

Coralie Leblan lässt sich von Tschechows Stück Der Heiratsantrag inspirieren, aber auch und vor allem von den Menschen, denen sie begegnet ist, von ihren Aussagen und Anekdoten, von ihren Gedanken über die Liebe und das Engagement und komponiert ein witziges, zärtliches und schräges Stück.

Sie sind zu einer echten Party eingeladen oder, nein, eher zu einer falschen Hochzeit. Aber trotzdem mit einem echten Ehrenwein. Danach folgt ein schöner Ball. Um ehrlich zu sein, weiß man, was geplant ist, aber nicht, was passieren wird (eine Hochzeit eben!).

Eine Kooperation des Réseau des 1000 plateaux mit der Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol und der Gemeinde Laheycourt, der Association Au Fil de l’Aire und der Gemeinde Seigneulles, der Cie Azimuts / CCOUAC, der Gemeinde Ville-sur-Saulx und dem ASCLF ? comité des fêtes de Ville-sur-Saulx.

Italiano :

Dopo lo spettacolo Faire parler la terre, la compagnia di Meuse prosegue il suo lavoro sulle storie locali. Dopo aver visitato una serie di villaggi per invitare la popolazione locale a partecipare allo sviluppo dello spettacolo, torna ora a condividere una fase della creazione.

Ispirandosi alla commedia La demande en mariage di Cechov e soprattutto alle persone che incontra, alle loro storie e aneddoti e alle loro riflessioni sull’amore e sull’impegno, Coralie Leblan ha creato uno spettacolo divertente, tenero e anticonformista.

Siete stati invitati a una vera festa, o meglio a un finto matrimonio. Ma con un vero vin d’honneur. Seguito da un bel ballo. La verità è che sapete cosa c’è in programma, ma non sapete cosa succederà (proprio come in un matrimonio!).

Una collaborazione del Réseau des 1000 plateaux in partenariato con la Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol e il comune di Laheycourt, l’associazione Au Fil de l’Aire e il comune di Seigneulles, la Cie Azimuts / le CCOUAC, il comune di Ville-sur-Saulx e l’ASCLF ? comité des fêtes de Ville-sur-Saulx.

Espanol :

Tras el espectáculo Faire parler la terre, la compañía de Mosa prosigue su trabajo sobre las historias locales. Tras visitar varios pueblos para invitar a sus habitantes a participar en el desarrollo del espectáculo, ahora vuelven para compartir una etapa de la creación.

Inspirándose en la obra de Chéjov La demande en mariage, y sobre todo en las personas que conoce, sus historias y anécdotas, y sus reflexiones sobre el amor y el compromiso, Coralie Leblan ha creado un espectáculo divertido, tierno y fuera de lo común.

Le han invitado a una verdadera fiesta… o más bien a una falsa boda. Pero con un auténtico vino de honor. Seguido de un baile encantador. La verdad es que sabes lo que está planeado, pero no sabes lo que va a pasar (¡igual que en una boda!).

Una colaboración del Réseau des 1000 plateaux en asociación con la Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol y el municipio de Laheycourt, la asociación Au Fil de l’Aire y el municipio de Seigneulles, la Cie Azimuts / le CCOUAC, el municipio de Ville-sur-Saulx y el ASCLF ? comité des fêtes de Ville-sur-Saulx.

