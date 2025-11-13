DE LA NUIT A L’AUBE Couffoulens

DE LA NUIT A L’AUBE

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 20.8 – 20.8 – 20.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

DE LA NUIT A L’AUBE Théâtre Compagnie L’Explique-Songe

Dès 13 ans Durée 1h30

Hasan, chanteur et musicien, a dû fuir l’Afghanistan et erre sur les routes du Nord de la France. Un soir, il croise Violette au moment où elle rentre chez elle.

Il cherche un abri pour la nuit. Elle lui donne un peu d’argent et lui indique l’hôtel le plus proche. Kenza, l’amie de Violette y passe la nuit en compagnie

de Mychkine, commercial qu’elle vient de rencontrer en discothèque.

Quelques jours plus tard, après une séance d’enregistrement avec son groupe, Violette se retrouve enfermée dans le studio de musique et y passe la nuit. Gabriel, venu de Mayotte, la retrouve là tôt le matin alors qu’il venait faire le ménage.

L’inattendu va croiser la trajectoire de ces hommes et de ces femmes et des liens vont se créer entre eux alors que rien ne les destinait à se connaître. Le soir, la nuit, à l’aube, leurs vies vont basculer dans les clairs-obscurs du désir, de l’instinct de survie et des pulsions créatrices.

Texte & mise en scène Valérie Castel Jordy

Traduction en dari Saboor Sahak

Scénographie et costumes Charlotte Villermet

Création musicale & régie Julien Lot

Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq

Création lumière Denis Desanglois

Construction décor Jean-Paul Dewynter

Collaboration artistique et administration Alexandre Delawarde

Avec Élise Berthelier, Steven Dagrou, Sébastien Dalloni, Saboor Sahak & Marina Salehzada

Restauration sur place Réservation obligatoire

.

5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 theatredanslesvignes@tdlv.net

English :

DE LA NUIT A L’AUBE Theater Compagnie L’Explique-Songe

From 13 years Duration: 1h30

Hasan, a singer and musician, has had to flee Afghanistan and is wandering the roads of northern France. One evening, he runs into Violette on her way home.

He is looking for shelter for the night. She gives him some money and directs him to the nearest hotel. Violette?s friend Kenza spends the night there in the company

mychkine, a salesman she has just met at a disco.

A few days later, after a recording session with her band, Violette finds herself locked in the music studio and spends the night there. Gabriel, who has come from Mayotte, finds her there early in the morning when he has come to clean up.

The unexpected crosses the paths of these men and women, and bonds are forged between them when nothing would have led them to know each other. In the evening, at night, at dawn, their lives will be shrouded in the chiaroscuro of desire, survival instincts and creative impulses.

Text & direction Valérie Castel Jordy

Dari translation Saboor Sahak

Set and costume design Charlotte Villermet

Musical creation & stage management Julien Lot

Choreography Jean-Marc Hoolbecq

Lighting design Denis Desanglois

Set construction Jean-Paul Dewynter

Artistic collaboration and administration Alexandre Delawarde

With Élise Berthelier, Steven Dagrou, Sébastien Dalloni, Saboor Sahak & Marina Salehzada

Catering on site Reservations required

German :

DE LA NUIT A L’AUBE Theater Compagnie L’Explique-Songe

Ab 13 Jahren Dauer: 1.30 Stunden

Der Sänger und Musiker Hasan musste aus Afghanistan fliehen und irrt nun auf den Straßen Nordfrankreichs umher. Eines Abends trifft er Violette auf dem Weg nach Hause.

Er sucht einen Unterschlupf für die Nacht. Sie gibt ihm etwas Geld und zeigt ihm das nächstgelegene Hotel. Violettes Freundin Kenza verbringt die Nacht dort in Begleitung von Mychkin, einem Kaufmann

kenza verbringt die Nacht mit dem Geschäftsmann Mychkin, den sie gerade in einer Diskothek kennengelernt hat.

Einige Tage später, nach einer Aufnahmesession mit ihrer Band, wird Violette im Musikstudio eingeschlossen und verbringt die Nacht dort. Gabriel, der aus Mayotte kommt, findet sie am frühen Morgen beim Putzen.

Das Unerwartete kreuzt die Wege dieser Männer und Frauen und es entstehen Verbindungen zwischen ihnen, obwohl nichts dafür vorgesehen war, dass sie sich kennenlernen. Am Abend, in der Nacht und im Morgengrauen ändert sich ihr Leben im Zwielicht des Verlangens, des Überlebensinstinkts und der kreativen Impulse.

Text & Regie Valérie Castel Jordy

Übersetzung ins Dari Saboor Sahak

Bühnenbild & Kostüme Charlotte Villermet

Musikalische Gestaltung & Regie Julien Lot

Choreografie Jean-Marc Hoolbecq

Lichtgestaltung Denis Desanglois

Bühnenbau Jean-Paul Dewynter

Künstlerische Zusammenarbeit und Verwaltung Alexandre Delawarde

Mit Élise Berthelier, Steven Dagrou, Sébastien Dalloni, Saboor Sahak & Marina Salehzada

Verpflegung vor Ort Reservierung erforderlich

Italiano :

DE LA NUIT A L’AUBE Teatro Compagnie L’Explique-Songe

Da 13 anni Durata: 1h30

Hasan, cantante e musicista, è dovuto fuggire dall’Afghanistan e si aggira per le strade del nord della Francia. Una sera incontra Violette che sta tornando a casa.

Stava cercando un riparo per la notte. Lei gli dà dei soldi e gli dice dove si trova l’albergo più vicino. L’amica di Violette, Kenza, passa la notte lì con Myshkin

mychkine, un venditore che ha appena conosciuto in discoteca.

Qualche giorno dopo, dopo una sessione di registrazione con la sua band, Violette si ritrova chiusa nello studio musicale e vi trascorre la notte. Gabriel, arrivato da Mayotte, la trova lì la mattina presto quando è venuto a pulire.

L’imprevisto incrocerà le strade di questi uomini e donne, e si formeranno legami tra loro quando nulla li avrebbe portati a conoscersi. La sera, la notte e l’alba, le loro vite saranno sconvolte dal desiderio, dall’istinto di sopravvivenza e dagli impulsi creativi.

Scritto e diretto da Valérie Castel Jordy

Traduzione dari Saboor Sahak

Scenografia e costumi Charlotte Villermet

Creazione musicale e direzione di scena Julien Lot

Coreografia Jean-Marc Hoolbecq

Disegno luci Denis Desanglois

Costruzione del set Jean-Paul Dewynter

Collaborazione artistica e amministrazione Alexandre Delawarde

Con Élise Berthelier, Steven Dagrou, Sébastien Dalloni, Saboor Sahak & Marina Salehzada

Catering in loco Prenotazione obbligatoria

Espanol :

DE LA NUIT A L’AUBE Teatro Compagnie L’Explique-Songe

A partir de 13 años Duración: 1h30

Hasan, cantante y músico, ha tenido que huir de Afganistán y vaga por las carreteras del norte de Francia. Una noche, se encuentra con Violette de camino a casa.

Él buscaba refugio para pasar la noche. Ella le da algo de dinero y le dice dónde está el hotel más cercano. Kenza, la amiga de Violette, pasa allí la noche con Myshkin

mychkine, un vendedor que acaba de conocer en una discoteca.

Unos días después, tras una sesión de grabación con su grupo, Violette se queda encerrada en el estudio de música y pasa allí la noche. Gabriel, que ha venido de Mayotte, la encuentra allí por la mañana temprano cuando ha venido a limpiar.

Lo inesperado cruzará los caminos de estos hombres y mujeres, y se formarán lazos entre ellos cuando nada les habría llevado a conocerse. Al atardecer, por la noche y al amanecer, sus vidas se verán destrozadas por el deseo, el instinto de supervivencia y los impulsos creativos.

Escrita y dirigida por Valérie Castel Jordy

Traducción al dari Saboor Sahak

Escenografía y vestuario Charlotte Villermet

Creación musical y dirección escénica Julien Lot

Coreografía Jean-Marc Hoolbecq

Diseño de iluminación Denis Desanglois

Construcción escenografía Jean-Paul Dewynter

Colaboración artística y administración Alexandre Delawarde

Con Élise Berthelier, Steven Dagrou, Sébastien Dalloni, Saboor Sahak & Marina Salehzada

Catering in situ Imprescindible reservar

L’événement DE LA NUIT A L’AUBE Couffoulens a été mis à jour le 2025-11-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme