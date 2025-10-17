De la paix intérieure à la paix dans le monde Athénée municipal de Bordeaux Bordeaux

De la paix intérieure à la paix dans le monde Vendredi 12 décembre, 20h30 Athénée municipal de Bordeaux Gironde

Conférence ouverte à tous, sur inscription : Plein tarif 15€ / Réduit 10€

La paix n’est pas seulement sérénité, elle est aussi discernement et lucidité. Afin de trouver la paix intérieure, il nous faut d’abord identifier ce qui l’entrave, reconnaître les états d’esprit qui sont cause d’insatisfaction et d’agitation. A partir de cette rencontre avec nous même, nous pouvons mettre en œuvre les moyens pour apaiser l’esprit et laisser ses qualités émerger. Sur la base de la sérénité intérieure nous pouvons déployer les causes de la paix autour de nous : c’est en cultivant la quiétude que l’on donne sa chance à la paix dans le monde.

Cette conférence publique est animé par Trinlay Rinpoché

Ce qui fait la spécificité de Karma Trinlay Rinpoché est d’avoir combiné une éducation académique occidentale conjointement à une formation bouddhiste profonde et intensive.

Il est connu pour son esprit lucide et sa diligence dans l’étude et la pratique. Il est apprécié pour son calme intérieur, sa disponibilité et son esprit aiguisé.

Athénée municipal de Bordeaux 10, place Saint-Christoly Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

