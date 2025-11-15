De la peinture avec des épluchures ! Ressourcerie Le Plant B Paris

C’est la semaine européenne de réduction des déchets : Venez peindre à partir de déchets de cuisine : épluchures, jus de cuisson, infusions, et si on en faisait de la peinture ? Notre stand accessible librement de 14h30 à 18h ! Vous pourrez repartir avec votre marque-page créé par vos soins !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

+33650935201 hello@leplantb.org