Informations pratiques

Chartres

De la photographie à la photogrammétrie : évolution des techniques d’acquisitions de données de terrain en archéologie – Bicentenaire de la photographie

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-03-18 18:30:00

fin : 2027-03-18 19:30:00

Date(s) :

2027-03-18

Dans le cadre des Jeudis de l’archéologie et du Bicentenaire de la photographie, cette conférence propose un regard sur l’évolution des techniques d’acquisition de données en archéologie, du XXᵉ au XXIᵉ siècle.

De la photographie de terrain aux outils de photogrammétrie, elle montre comment l’image est devenue un instrument scientifique majeur. La présentation mettra en lumière les pratiques contemporaines de documentation et d’analyse des sites archéologiques. Elle sera assurée par l’équipe de C’Chartres archéologie. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

As part of the “Archaeology Thursdays” series and the Bicentennial of Photography, this lecture offers a look at the evolution of data acquisition techniques in archaeology from the 20th to the 21st century.

L’événement De la photographie à la photogrammétrie : évolution des techniques d’acquisitions de données de terrain en archéologie – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES