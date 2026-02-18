De la pierre au pixel > Atelier familles

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire le 29 mars à 15h pour l’atelier familles ! Durée 1h30.

Explorez, touchez, expérimentez après la découverte des matériaux de l’art, place à un atelier créatif pour toute la famille !

Réservations au 02 33 72 52 55. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De la pierre au pixel > Atelier familles

L’événement De la pierre au pixel > Atelier familles Saint-Lô a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Lô