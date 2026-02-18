De la pierre au pixel > Atelier familles Saint-Lô
De la pierre au pixel > Atelier familles
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-03-29 15:00:00
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire le 29 mars à 15h pour l’atelier familles ! Durée 1h30.
Explorez, touchez, expérimentez après la découverte des matériaux de l’art, place à un atelier créatif pour toute la famille !
Réservations au 02 33 72 52 55. .
