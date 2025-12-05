De la pierre et de l’eau – Alice Gautier / Maison MAB Nouveau Studio Théâtre Nantes

De la pierre et de l’eau – Alice Gautier / Maison MAB Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 5 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 19:00 – 20:00

Gratuit : non 6 € / 9 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Danse Une ode à l’errance et aux lieux absents, portée par trois interprètes qui cousent ensemble des morceaux d’épopées modestes. Et les danses surgissent, emportant dans leurs pas appui et envol, fluidité et érosion. Comment trouver de la demeure dans la dérive ? Trois danseurs tissent un poème fait de gestes, de chants, de récits. Le temps s’ouvre et avec lui, des paysages émergent.Au travers de ces polyphonies rudimentaires, de ces danses galopantes, ils et elles nourrissent les départs et les périples de fictions fécondes. Conception : Alice GautierInterprétation : Matthieu Blond, Mona Felah, Gabriel Planat Tout public à partir de 10 ans Durée : 55 min. Représentations :Jeudi 4 et vendredi 5 décembre 2025 à 19hSamedi 6 décembre 2025 à 20h30 Coréalisation TU / Nouveau Studio Théâtre, en partenariat avec le festival le Grand HUIT – Honolulu

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://tunantes.fr/agenda/