De la piété à la justice les métamorphoses d’un monument Journées Européennes du Patrimoine rue du palais de justice Montbrison

rue du palais de justice RDV devant Palais de justice Montbrison Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ce lieu emblématique, révèle un passé fascinant. Érigé comme sanctuaire des Visitandines dédié à l’instruction féminine au XVIIe siècle, il fut radicalement réaménagé sous la Révolution pour devenir le siège de la justice.

rue du palais de justice RDV devant Palais de justice Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : De la piété à la justice les métamorphoses d’un monument Journées Européennes du Patrimoine

This emblematic site reveals a fascinating past. Erected in the 17th century as a Visitandine sanctuary dedicated to female education, it was radically refurbished during the Revolution to become the seat of justice.

German : De la piété à la justice les métamorphoses d’un monument Journées Européennes du Patrimoine

Dieser symbolträchtige Ort enthüllt eine faszinierende Vergangenheit. Jahrhundert als Heiligtum der Visitandinen errichtet, das der Bildung von Frauen gewidmet war, wurde es während der Revolution radikal umgestaltet und zum Sitz der Justiz.

Italiano : De la piété à la justice les métamorphoses d’un monument Journées Européennes du Patrimoine

Questo luogo emblematico ha un passato affascinante. Costruito nel XVII secolo come santuario delle Visitandine, dedicato all’educazione delle donne, fu radicalmente ristrutturato durante la Rivoluzione per diventare sede della giustizia.

Espanol : De la piété à la justice les métamorphoses d’un monument Journées Européennes du Patrimoine

Este emblemático lugar tiene un pasado fascinante. Construido en el siglo XVII como santuario de las Visitandinas, dedicado a la educación de las mujeres, fue reformado radicalmente durante la Revolución para convertirse en sede de la justicia.

