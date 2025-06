DE LA PISCINE AU CHAPITEAU, HISTOIRE D’UNE RECONVERSION – parvis du Chapiteau Le Mans 29 juin 2025 11:00

Sarthe

DE LA PISCINE AU CHAPITEAU, HISTOIRE D’UNE RECONVERSION parvis du Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-06-29 12:30:00

2025-06-29

Les circassiennes et circassiens ont succédé aux nageuses et nageurs.

Plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux, de l’ancienne piscine des Sablons au Plongeoir !

Réservation sur le site internet du Plongeoir Cité du Cirque et sur place à l’accueil du Plongeoir

Un partenariat entre le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans et Le Plongeoir

Votre guide sera Sibyl Davy .

parvis du Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

