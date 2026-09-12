De la plante à la couleur : Exposition Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 18:30 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit, entrée libre Gratuit, entrée libre Tout public

Cette exposition pédagogique et créative invite le public à découvrir l’univers fascinant des colorants et pigments issus des plantes. À travers les créations de Sandrine Lavandier, de La Lavandière, elle met en lumière un savoir-faire ancien, partagé dans de nombreuses cultures à travers le monde, où feuilles, fleurs, racines, écorces et fruits deviennent sources de couleurs naturelles. Aquarelles végétales, teintures sur tissus, pastels, tataki zome, ecoprint… autant de techniques artisanales qui révèlent la richesse des plantes et la poésie de leurs empreintes. Chaque pièce présentée témoigne d’un dialogue sensible entre la nature, la matière et le geste créatif. Accessible à tous, cette exposition propose une approche à la fois artistique, écologique et expérimentale. Elle invite petits et grands à regarder autrement le végétal qui nous entoure, à comprendre comment les couleurs peuvent naître de la nature, et à s’émerveiller devant des pratiques simples, anciennes et toujours profondément actuelles. Une belle occasion de venir explorer des techniques créatives, durables et inspirantes, au croisement de l’art, de l’artisanat et du vivant. Découvrez aussi le cycle d’ateliers «les vendredis colorés» Boissons et grignotis offerts Le 16 septembre 2026Entrée libre entre 18h30 et 21h30au 20mille20 boulevard Jules Verne44300 Nantesarrêt Rond-point de Paris Exposition jusqu’au 18 novembre 2026–––Sandrine de La Lavandière

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/de-la-plante-a-la-couleur-exposition/date:2026-09-16



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

