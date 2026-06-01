Trévérec

De la plante à la tisane

2 Kerpellen Trévérec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-06-18

Le jeudi, du 18 juin au 13 août, Gwendoline vous entraîne dans son jardin de culture en passant par le séchoir et l’atelier de transformation où elle réalise ses tisanes et produits cosmétiques. Toutes les plantes utilisées proviennent de sa production et des cueillettes qu’elle réalise. Le jardin de culture est niché au milieu de son verger de pommes à cidre dans un petit village des Côtes d’Armor. 4€ à partir de 18 ans, gratuit avant. .

2 Kerpellen Trévérec 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement De la plante à la tisane Trévérec a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Falaises d’Armor