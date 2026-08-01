De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais
vendredi 21 août 2026 · Le Séchoir · Saint-Jory-de-Chalais
Informations pratiques
Saint-Jory-de-Chalais
De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes
Le Séchoir 11/13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Avec cet atelier, les plantes et les infusions n’auront plus de secret pour vous. .
Le Séchoir 11/13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04
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English : De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes
L’événement De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-08-09 par Isle-Auvézère