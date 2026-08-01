De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais

Informations pratiques

Saint-Jory-de-Chalais

De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes

Le Séchoir 11/13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Avec cet atelier, les plantes et les infusions n’auront plus de secret pour vous. .

Le Séchoir 11/13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes

L’événement De la plante à l’infusion j’apprends à faire es tisanes Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-08-09 par Isle-Auvézère