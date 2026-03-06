De la plume au chant Médiathèque Chalosse Tursan Montaut
Médiathèque Chalosse Tursan 138 Rue Henri II Montaut Landes
Si vous souhaitez composer votre propre chanson laissez-vous tenter par les ateliers de la plume au chant menés par Alain Sourigues et passez un moment convivial, créatif et bienveillant !
Comment se crée une chanson ? Le thème d’abord ? La mélodie d’abord ? Le texte d’abord ?
Si vous souhaitez résoudre cette énigme et composer votre propre chanson laissez-vous tenter par les ateliers de la plume au chant menés par Alain Sourigues et passez un moment convivial, créatif et bienveillant !
Médiathèque Chalosse Tursan 138 Rue Henri II Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr
English : De la plume au chant
If you’d like to compose your own song, let yourself be tempted by the from pen to song workshops led by Alain Sourigues and enjoy a friendly, creative and caring time!
8-session commitment
Free of charge, booking required
