De la plume au chant Médiathèque Chalosse Tursan Montaut

De la plume au chant

Médiathèque Chalosse Tursan 138 Rue Henri II Montaut Landes

Gratuit

Gratuit

2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Comment se crée une chanson ? Le thème d’abord ? La mélodie d’abord ? Le texte d’abord ?

Si vous souhaitez résoudre cette énigme et composer votre propre chanson laissez-vous tenter par les ateliers de la plume au chant menés par Alain Sourigues et passez un moment convivial, créatif et bienveillant !

Engagement sur 8 séances

Animation gratuite et sur réservation .

Médiathèque Chalosse Tursan 138 Rue Henri II Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr

English : De la plume au chant

If you’d like to compose your own song, let yourself be tempted by the from pen to song workshops led by Alain Sourigues and enjoy a friendly, creative and caring time!

8-session commitment

Free of charge, booking required

