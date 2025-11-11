De la poésie pas des fusils, des chansons pas des canons La Celle-Dunoise
De la poésie pas des fusils, des chansons pas des canons La Celle-Dunoise mardi 11 novembre 2025.
Salle des loisirs La Celle-Dunoise Creuse
La Dissonante présente De la poésie pas des fusils, des chansons pas des canons avec la participation de Jacques Bonnaffé, à 16h, salle des loisirs, entrée prix libre. Infos et réservations 06 61 98 04 80 .
Salle des loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 04 80
