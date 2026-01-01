De la poussière et des étoiles Le Scénacle Besançon
De la poussière et des étoiles
Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-01-29 22:00:00
2026-01-29
De la Poussière et des Etoiles, mélange théâtre, textes et danse d’après Les Misérables de V. Hugo
Durée 1 heure (à partir de 12 ans)
Texte de Victor Hugo
Mise en scène Laurence Marion-Diaz
Chorégraphies Albane Mathieu-Fuster
Distribution Magalie Journot, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz .
