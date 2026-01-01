De la poussière et des étoiles Le Scénacle Besançon

De la poussière et des étoiles

De la Poussière et des Etoiles, mélange théâtre, textes et danse d’après Les Misérables de V. Hugo

Durée 1 heure (à partir de 12 ans)

Texte de Victor Hugo

Mise en scène Laurence Marion-Diaz

Chorégraphies Albane Mathieu-Fuster

Distribution Magalie Journot, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz .

Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : De la poussière et des étoiles

