De la première Reconstruction aux premières reconversions CAUE de la Somme Amiens

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Dans le cadre de la Reconstruction des églises après la première Guerre Mondiale, s’est exprimé un nouveau style architectural : l’Art Déco. Aujourd’hui peu utilisées, se pose la question de l’entretien et de la préservation de ces églises. Comment les conserver ? Installer d’autres activités et modifier l’usage d’une église peut être l’opportunité de les préserver. Certains anciens lieux de culte, trouvent de nouvelles vocations, devenant parfois des lieux insolites.

CAUE de la Somme 35 mail Albert 1er 80000 Amiens

