De la recherche à la préservation Le Blanc

Conférence par Frédéric Beau, Docteur en biologie de l’environnement, des populations et de l’écologie. Chargé de mission en biologie de la conservation.

Cette conférence sera l’occasion d’explorer les découvertes scientifiques issues des travaux de Frédéric Beau. Il y présentera ses études naturalistes approfondies, ses techniques de recherche pour l’inventaire de la faune et de la flore, ainsi que ses protocoles de suivi rigoureux des espèces et de leurs habitats. Il expliquera également comment ses recherches débouchent sur des recommandations de gestion concrètes et innovantes pour préserver les écosystèmes.

English :

Lecture by Frédéric Beau, PhD in environmental, population and ecological biology. Project leader in conservation biology.

German :

Vortrag von Frédéric Beau, Doktor der Umwelt-, Populations- und Ökologiebiologie. Beauftragter für Naturschutzbiologie.

Italiano :

Conferenza di Frédéric Beau, dottore di ricerca in biologia ambientale, demografica ed ecologica. Responsabile del progetto di biologia della conservazione.

Espanol :

Conferencia de Frédéric Beau, doctor en biología medioambiental, poblacional y ecológica. Jefe de proyecto en biología de la conservación.

