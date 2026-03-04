De la recherche à l’entrepreneuriat – Voies de valorisation en Santé EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes
De la recherche à l’entrepreneuriat – Voies de valorisation en Santé EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes Mardi 7 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit mais sur inscription
Rencontres, échanges et découverte des atouts de la valorisation de la recherche en Santé.
**Les membres fondateurs du Campus Innovation de l’Université de Rennes, en partenariat avec Biotech Santé Bretagne, vous invitent à découvrir les atouts de la valorisation de la recherche en Santé.**
On compte en France environ 2 700 PME innovantes en Santé (biotechs, medtechs et e-santé), dont près de la moitié sont issues directement de la recherche académique à leur création. Mais comment un.e chercheur.se académique se retrouve-t-il.elle un jour à créer une entreprise ? Pourquoi choisir l’entrepreneuriat pour valoriser ses résultats de recherche ? Peut-on être chercheur.se et entrepreneur.se ?
**- PROGRAMME -**
**13h45 – Accueil**
**14h – Ouverture**
Rémy Bataillon, Directeur délégué au développement et à la formation continue de l’EHESP
Virginie Valentin, Directrice générale du CHU de Rennes
**14h30 – Voies de valorisation : dirigeant et/ou associé, concours scientifique…** par Clémence Ackaouy-Busson de la SATT Ouest Valorisation
**15h – Retours sur la création d’entreprises issues de la recherche publique :**
– Marie de Tayrac pour Geeng Genetic Genius et l’Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR)
– Marc Tramier pour Inscoper et l’Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR)
– Charlotte Douard pour Oktoscience et le Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI)
– Éric Chevet pour Thabor therapeutics et l’unité Oncogenesis Stress Signaling (OSS)
– Christophe Drieu La Rochelle pour Biotrial
Questions/réponses
**16h15 – Comment bien s’entourer ? Construire son équipe entrepreneuriale** par Alice Lechevestrier du Poool x La French Tech Rennes – St-Malo
**16h30 – Clôture**
Xavier Castel, Vice-Président en charge de la Valorisation de l’Université de Rennes et coordinateur du Campus Innovation de l’Université de Rennes.
**16h40 – Rencontre et échange avec les acteurs de l’innovation en Santé autour d’une pause gourmande**
Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)
Site web : [Accueil | Campus Innovation](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-07T17:00:00.000+02:00
https://www.eventbrite.fr/e/1983761867146?aff=oddtdtcreator
EHESP – École des hautes études en santé publique 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine