De la recherche participative à la recherche communautaire en cancérologie : le groupe IMPAQT et ses suites MSH B, salle du conseil Rennes Mardi 24 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Nous aurons le plaisir d’accueillir Marie Préau, Professeure de Psychologie sociale de la santé de l’Université Lyon 2 et directrice du laboratoire Inserm RESHAPE

Cette communication vise à présenter la dynamique de recherche communautaire engagée avec la [plateforme Seintinelles](https://www.seintinelles.com/).

Issue d’une démarche participative, [le groupe IMPAQT](https://www.techscience.com/PO/v17n3/54299/html) a développé des compétences sur la base de trois projets de recherche financés. Il s’agit ici de présenter à la fois la démarche et les questions scientifiques posées par le groupe autour de la problématique des troubles cognitifs et leur prise en charge en cancérologie mais aussi l’ensemble des enjeux épistémologiques et méthodologiques d’une telle initiative.

Les démarches participatives sont davantage promues depuis quelques années mais elles posent des questions organisationnelles quant à la façon d’impliquer les personnes concernées sur lesquelles nous souhaitons revenir en remettant en perspective l’expérience acquise dans d’autres domaines de la cancérologie.

Sur la base d’un ouvrage méthodologique rédigé il y a plus de 10 ans, nous requestionnons les enjeux des recherches communautaires dans une perspective large de santé publique mais aussi autour des approches one health, notamment en lien avec de la sortie du Traité de Recherche communautaire en psychologie à l’été 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T16:00:00.000+01:00

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arenes-communication@listes.univ-rennes.fr

MSH B, salle du conseil 2 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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