De la rivière à ton robinet Neuvy-sur-Barangeon
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Début : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Venez découvrir le long voyage de l’eau. Petite balade vers le Barangeon et fabrication d’un filtre à eau.
Venez découvrir le long voyage de l'eau. Petite balade vers le Barangeon et fabrication d'un filtre à eau.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Come and discover the long journey of water. Take a stroll along the Barangeon and make a water filter.
