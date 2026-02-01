De la rivière à ton robinet Neuvy-sur-Barangeon

De la rivière à ton robinet

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir le long voyage de l’eau. Petite balade vers le Barangeon et fabrication d’un filtre à eau.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Come and discover the long journey of water. Take a stroll along the Barangeon and make a water filter.

