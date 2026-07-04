Informations pratiques

Cassagnoles

DE LA RUCHE AU POT

Mairie Cassagnoles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

la Maison de l’Abeille à Cassagnoles vous invite à l’événement De la ruche au pot . Une journée idéale en famille pour comprendre le parcours fascinant du miel et plonger dans l’univers secret des abeilles

Rendez-vous à la Maison de l’Abeille à Cassagnoles pour une journée immersive et passionnante sur le thème De la ruche au pot .

Venez en famille lever le voile sur une question gourmande comment le miel arrive-t-il dans nos pots ?

Cet événement est une belle occasion de comprendre le parcours complet du miel, depuis le travail méticuleux dans la ruche jusqu’à sa récolte finale. En plongeant dans l’univers fascinant des abeilles, petits et grands découvriront l’importance de ces sentinelles de l’environnement et les secrets du savoir-faire apicole local.

Une animation pédagogique, ludique et résolument ancrée dans le terroir. Idéal pour partager un moment convivial et enrichissant au cœur de la nature ! .

Mairie Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie +33 6 14 66 65 66 cass-abeille@orange.fr

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English :

Come and see a honey extraction demonstration, followed by a tasting session, the great classic of the summer!

L’événement DE LA RUCHE AU POT Cassagnoles a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC