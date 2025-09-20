De la scène au musée : une décennie d’acquisition Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières

De la scène au musée : une décennie d’acquisition Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À fils, à tringle, marottes… Plus de 100 marionnettes, créées par des marionnettistes renommés tels que Marcel Ledun, Massimo Schuster, Sylvie Osman ou encore Émilie Valantin, sont présentées au musée de l’Ardenne. Elles constituent les collections de la future Maison du Marionnettiste. Puisant dans tous les arts, l’art marionnettique se situe en effet au carrefour de la création.

Musée de l’Ardenne Place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324324465 https://www.musear.fr Histoire de l’Ardenne, terre de légendes, de fer et de forêts. Du savoir-faire du forgeron gaulois à celui du maître armurier jusqu’à celui du cloutier de la Semoy, l’on remonte le cours de l’histoire au travers des collections de parures, de bijoux et de céramiques faisant référence aux âges du fer, aux époques romaine et mérovingienne.

Armes de la manufacture royale de Charleville : en 1675 est créé le Magasin royal, qui devient en 1688 la Manufacture royale d’armes. Durant la guerre d’Indépendance (1775–1783), la manufacture de Charleville-Mézières fournit plus de 100.000 armes aux insurgés américains, qui apprécient ces pistolets d’excellente qualité, et contribue ainsi à la naissance des États-Unis. La manufacture ferme définitivement ses ateliers le 1er janvier 1836.

Pharmacie de l’hôpital (1756) aux 120 pots de faïence de Nevers.

Section numismatique (3.000 pièces).

Au détour de la visite, derrière une cloison de verre, le public découvre le mécanisme du Grand Marionnettiste, l’automate géant de la place Winston Churchill.

