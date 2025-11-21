De la scène au tableau : le théâtre s’expose Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 18:00 – 19:30

Gratuit : non 12€ / Réduit 5€ Entrée 12 euros par conférenceTarif réduit : 5 euros (étudiants, demandeurs d’emploi et carte blanche)Il est possible de réserver ici : https://artaban-asso.com/reserver-ma-place/ Tout public

La conférence montrera comment le théâtre et tout ce qui touche à la théâtralité ont influencé la peinture au fil du temps. Elle replacera cette relation dans son contexte historique. Dès le XIXe siècle, des mouvements artistiques comme les symbolistes ou les nabis ont aussi joué un rôle important pour faire évoluer le théâtre vers plus de modernité. Au XXe siècle, de nombreux artistes se sont intéressés à la décoration de théâtre – notamment aux rideaux de scène – et à la création de costumes, souvent en collaboration avec des gens du monde du théâtre.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

https://artaban-asso.com/event/nantes-de-la-scene-au-tableau-le-theatre-sexpose/