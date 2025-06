DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE Rieux-Volvestre 5 juillet 2025 20:00

Un spectacle proposé par L’Inspiration des Muses et organisé par la Grange Bleue.

Venez assister à la pièce de théâtre » De la servitude volontaire » à Rieux-Volvestre !

Cette création artistique singulière propose un voyage captivant et résolument moderne au cœur du XVIe siècle, autour du texte de La Boétie. Elle mêle théâtre, musique live, et scénographie inspirée pour une expérience accessible à tous les publics.

DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE ou l’indicible espoir”

Texte Étienne de La Boétie

Mise en scène et interprétation Maud Alvado

Création musicale et interprétation Lucas Dédès

Jeu Maud Alvado, Florence Desnoyer, Lucas Dédès

Décors L'Inspiration des Muses

LA GRANGE BLEUE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lagrangebleue.cultures@gmail.com

English :

A show proposed by L’Inspiration des Muses and organized by the Grange Bleue.

German :

Eine von L’Inspiration des Muses vorgeschlagene und von der Grange Bleue organisierte Aufführung.

Italiano :

Uno spettacolo proposto da L’Inspiration des Muses e organizzato dalla Grange Bleue.

Espanol :

Un espectáculo presentado por L’Inspiration des Muses y organizado por la Grange Bleue.

