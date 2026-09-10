Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

« De la sexualité des orchidées » (théâtre/seule en scène) – Saison culturelle OMAC

Salle multiactivités Gringore 6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 20:30:00

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-15

« De la sexualité des orchidées » (théâtre/seule en scène) – Saison culturelle OMAC

« De la sexualité des orchidées » de Sophia Teillet

À mi-chemin entre stand-up et cours de biologie, Sofia Teillet décortique les stratégies de séduction les plus folles du monde végétal.

Avec un humour malicieusement irrévérencieux et une curiosité sans limite, Sofia Teillet nous entraîne dans une aventure aussi improbable que fascinante: la reproduction des orchidées. Schémas à l’appui, anecdotes en cascade, elle décrypte les stratégies de séduction les plus extravagantes du monde végétal. Car derrière leur apparente élégance, les orchidées déploient des trésors d’ingéniosité pour parvenir à leurs fins : être fécondées, coûte que coûte.

Mais ce qui pourrait n’être qu’une leçon de sciences naturelles devient peu à peu un terrain de jeu jubilatoire pour la pensée. De digression en digression, la conférence glisse vers des territoires inattendus : évolution, sexualité, relations symbiotiques… et même quelques détours absurdes du côté de la baudroie abyssale ou de la pétanque.

« De la sexualité des orchidées » est une conférence- spectacle aussi drôle qu’intelligente, où le savoir devient prétexte au jeu, et où la science, joyeusement bousculée, se fait profondément humaine.

« Tout est « vrai » dans cette conférence. Mes recherches ont été faites de littérature scientifique. Mais c’est une vérité d’une autre nature que la vérité scientifique. C’est une vérité dont mon statut d’artiste me permet d’en revendiquer la subjectivité. » Sophia Teillet

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A partir de 12 ans.

Durée : 1h15

Tarifs :

Adulte non abonné : 12€

Adulte abonné : 8€

Jeune (de 11 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi : 4€

Enfant de <11 ans : gratuit . Salle multiactivités Gringore 6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « De la sexualité des orchidées » (théâtre/seule en scène) – Saison culturelle OMAC

« On the Sexuality of Orchids » (theatre/one-woman show) – OMAC Cultural Season

L’événement « De la sexualité des orchidées » (théâtre/seule en scène) – Saison culturelle OMAC Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Suisse Normande