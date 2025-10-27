De la table au ciné Saveurs d’octobre La Turballe

Place des Anciens Combattants La Turballe

27 octobre 2025 18:30:00

23:00:00

2025-10-27

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Cinéma l’Atlantic, vous propose une séance de 2 films et un repas partagé.

Le concept est simple 2 films en avant-première (séances à 18h30 et 21h30) avec un repas partagé entre les deux.

Le repas sera préparé par Lorine Hennebelle, cheffe végétale, et sera servi au Centre culturel Saint-Pierre à côté du cinéma.

Réservations

Sur le site du cinéma cinemaatlantic.fr via la plateforme Helloasso.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 79 09 cinema.atlantic@gmail.com

