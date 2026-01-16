De la Terre à la Lune Thann
De la Terre à la Lune
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
2026-04-18
Avec l’École d’Astronomie Le Domaine de l’Étoile , découvrez le roman de Jules Verne et explorez pourquoi il était visionnaire pour son époque. À partir de 13 ans.
Dans le cadre de l’exposition Jules Verne, cet atelier animé par l’École d’Astronomie Le Domaine de l’Étoile propose une exploration du roman De la Terre à la Lune . Les participants découvriront l’ingéniosité de Jules Verne et sa capacité à anticiper des concepts scientifiques qui dépasseront son époque. Une approche ludique et pédagogique pour les adolescents dès 13 ans. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
English :
With the Astronomy School Le Domaine de l’Étoile , discover Jules Verne?s novel and explore why he was a visionary for his time. Ages 13 and up.
