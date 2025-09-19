De la terre au musée Médiathèque Le Moule Le Moule

De la terre au musée Médiathèque Le Moule Le Moule vendredi 19 septembre 2025.

De la terre au musée 19 et 20 septembre Médiathèque Le Moule Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Venez découvrir cette exposition qui est le fruit d’un travail collaboratif entre la ville du Moule, le musée Départemental Edgar Clerc et l’école Aristide Girard sous l’égide du service régional d’archéologie.

Cette expérience unique réalisée pendant 3 ans a permis à des jeunes scolaires et quelques membres d’associations d’etre inititier aux techniques archéologiques. Le mobilier archéologique récupéré témoigne de la richesse historique de la ville du Moule et contribue à mieux connaitre l’habitat côtier de la fin du 19 ème siècle.

Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr

Venez découvrir cette exposition qui est le fruit d’un travail collaboratif entre la ville du Moule, le musée Départemental Edgar Clerc et l’école Aristide Girard sous l’égide du service régional 3…

marius dielna