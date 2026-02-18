DE LA TERRE AUX ÉMOTIONS

27 Rue des Caves Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-03-08 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Venez découvrir pour la toute première fois les oeuvres de l’artiste sculpteur Joan Lamare.

.

27 Rue des Caves Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the works of sculptor Joan Lamare for the very first time.

L’événement DE LA TERRE AUX ÉMOTIONS Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2026-02-18 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME