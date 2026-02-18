DE LA TERRE AUX ÉMOTIONS Villeneuve-la-Rivière
DE LA TERRE AUX ÉMOTIONS Villeneuve-la-Rivière vendredi 6 mars 2026.
DE LA TERRE AUX ÉMOTIONS
27 Rue des Caves Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 09:00:00
fin : 2026-03-08 19:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Venez découvrir pour la toute première fois les oeuvres de l’artiste sculpteur Joan Lamare.
.
27 Rue des Caves Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the works of sculptor Joan Lamare for the very first time.
L’événement DE LA TERRE AUX ÉMOTIONS Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2026-02-18 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME