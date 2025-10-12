De la terre sur les doigts Chabrillan

De la terre sur les doigts Chabrillan dimanche 12 octobre 2025.

De la terre sur les doigts

CaféBibliotèque Chabrillan Drôme

Début : 2025-10-12

fin : 2025-11-02

2025-10-12

Les jardins de la vallée racontés par ses habitantes et ses habitants potagers, jardinets, fermes et vergers explorés au fil d’une année d’ateliers.

CaféBibliotèque Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 06 15 34

English :

The gardens of the valley as told by its inhabitants: vegetable gardens, small gardens, farms and orchards explored over the course of a year of workshops.

German :

Die Gärten des Tals, erzählt von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern: Gemüsegärten, kleine Gärten, Bauernhöfe und Obstgärten, die im Laufe eines Jahres in Workshops erkundet wurden.

Italiano :

I giardini della valle raccontati dai suoi abitanti: orti, piccoli giardini, fattorie e frutteti esplorati nel corso di un anno di laboratori.

Espanol :

Los jardines del valle contados por sus habitantes: huertas, pequeños jardines, granjas y huertos explorados a lo largo de un año de talleres.

