De la terre sur les doigts Chabrillan

CaféBibliotèque Chabrillan Drôme
Les jardins de la vallée racontés par ses habitantes et ses habitants potagers, jardinets, fermes et vergers explorés au fil d’une année d’ateliers.
CaféBibliotèque Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 06 15 34
English :
The gardens of the valley as told by its inhabitants: vegetable gardens, small gardens, farms and orchards explored over the course of a year of workshops.
German :
Die Gärten des Tals, erzählt von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern: Gemüsegärten, kleine Gärten, Bauernhöfe und Obstgärten, die im Laufe eines Jahres in Workshops erkundet wurden.
Italiano :
I giardini della valle raccontati dai suoi abitanti: orti, piccoli giardini, fattorie e frutteti esplorati nel corso di un anno di laboratori.
Espanol :
Los jardines del valle contados por sus habitantes: huertas, pequeños jardines, granjas y huertos explorados a lo largo de un año de talleres.
