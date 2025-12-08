De la Tour Bretagne à l’île Beaulieu, balade à Nantes dans les années 1970 – Florian TESSIER Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-08 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Profitant des 50 ans de la création de l’Université Permanente, ce rendez-vous propose un « voyage à Nantes » dans les années 1970. 20 ans après la fin de la guerre, Nantes achève sa reconstruction et poursuit sa transformation vers la modernité, avec notamment l’urbanisation de nouveaux quartiers. Sous l’impulsion du pouvoir municipal (celui du maire André Morice), de grands projets voient le jour, marquant encore aujourd’hui notre paysage. De la tour Bretagne à l’ile Beaulieu, en passant par les universités et quelques opérations moins connues, cette conférence propose un regard sur ces architectures parfois mal-aimées, en abordant le contexte de leur construction et le travail formel des architectes de cette époque. Issu d’une formation en architecture et en sociologie, Florian TESSIER-BROCHARD__, choisit de poursuivre son cursus universitaire par un master en médiation culturelle, au cours duquel il découvre et se forme à la conception graphique.A la frontière entre ces deux domaines, il travaille aujourd’hui pour des associations culturelles et des collectivités territoriales, pour lesquelles il conçoit et anime des parcours urbains et des outils de sensibilisation au patrimoine. Parallèlement il enseigne la médiation culturelle à Nantes Université. Il est également l’auteur d’un mémoire de recherche sur une dynastie d’architectes nantais du XXe siècle.

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

