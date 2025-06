DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH APÉRO AU SOMMET Montpellier 26 juillet 2025 07:00

Hérault

DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH APÉRO AU SOMMET Boulevard Victor Hugo Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-27

Prenez de la hauteur sur la ville, de la tour de la Babote au rooftop du JOST.

À travers 2 quartiers emblématiques découvrez l’évolution urbaine si caractéristique de Montpellier.

Terminez la visite par un verre et des planches de charcuterie et de fromage à partager.

INFORMATIONS

– Rendez-vous square de la Babote, Montpellier. Merci de présenter le document de réservation, il vous sera demandé avant de commencer la visite.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Boulevard Victor Hugo

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Get a bird’s eye view of the city, from the Babote tower to the JOST rooftop.

Discover Montpellier?s characteristic urban evolution through 2 emblematic neighborhoods.

German :

Begeben Sie sich auf einen Höhenflug über die Stadt, vom Babote-Turm bis zum Rooftop des JOST.

Entdecken Sie anhand von zwei symbolträchtigen Stadtvierteln die für Montpellier so charakteristische Stadtentwicklung.

Italiano :

Visione a volo d’uccello della città, dalla torre Babote al tetto JOST.

Scoprite la caratteristica evoluzione urbana di Montpellier attraverso 2 quartieri emblematici.

Espanol :

Contemple la ciudad a vista de pájaro, desde la torre Babote hasta la azotea de JOST.

Descubra la característica evolución urbana de Montpellier a través de 2 barrios emblemáticos.

