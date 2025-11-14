DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH Montpellier

DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH

Elevez-vous au sommet de la tour de la Babote et du JOST pour une épopée de plus de 800 ans.

Elevez-vous au sommet de la tour de la Babote et du JOST pour une épopée de plus de 800 ans.

Au fil des siècles, Montpellier sort de ses murs, l’occasion de suivre l’évolution des quartiers proches de la gare. Votre guide vous emmènera du sommet de la tour de la Babote, vestige de la ville médiévale jusqu’au rooftop du JOST, hôtel nouvelle génération, pour mieux comprendre plus de 800 ans d’une révolution urbaine si caractéristique de Montpellier.

►Avantage Bénéficiez de -10% sur la carte du restaurant le Gabie au Jost (hors boissons et boissons chaudes) pour chaque participant à la visite.

– Rendez-vous square de la Babote, Montpellier. Merci de présenter le document de réservation, il vous sera demandé avant de commencer la visite.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Rise to the top of the Babote tower and the JOST for an epic journey spanning more than 800 years.

Erheben Sie sich auf dem Babote- und JOST-Turm zu einer über 800 Jahre währenden epischen Geschichte.

Salite in cima alla torre Babote e al JOST per un viaggio epico di oltre 800 anni.

Suba a lo alto de la torre Babote y del JOST para realizar un viaje épico que abarca más de 800 años.

