De la traite à l’assiette une journée à la ferme

Mercredi 25 février 2026 de 10h à 14h.

Mercredi 25 mars 2026 de 10h à 14h. Fermette de la Croix d’Estrine 32 route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 14:00:00

2026-02-25 2026-03-25

Vivez une parenthèse authentique en famille au cœur de la campagne martégale. Le temps d’une journée, poussez les portes d’une ferme biologique et partagez le quotidien passionnant d’un berger et d’un fermier amoureux de leur terroir.Familles

Dès les premières heures, assistez à la traite du matin des chèvres, un moment privilégié et fascinant pour petits et grands. Observez les gestes précis du berger, découvrez le lien unique qu’il entretient avec ses chèvres et leurs cabris, et posez toutes vos questions dans une ambiance conviviale.



La visite se poursuit par une promenade au cœur de la ferme et du troupeau. Laissez-vous guider à travers les pâturages, apprenez à reconnaître les animaux et comprenez le rythme des saisons et le fonctionnement d’une ferme à taille humaine. Les enfants adoreront la visite de la nurserie, un espace attendrissant où les cabris grandissent en toute sécurité. Puis cap sur l’atelier de fabrication, pour percer les secrets de transformation du lait et découvrir les savoir-faire artisanaux transmis avec passion.



Après ces belles découvertes, place à la gourmandise avec un buffet fermier à la ferme, composé de produits bio issus directement de l’exploitation. Un moment de partage et de dégustation, simple et savoureux, à vivre ensemble.



Avant de repartir, profitez de la vente de produits à la ferme pour prolonger l’expérience chez vous et rapporter un délicieux souvenir de votre escapade nature à Martigues.

Une expérience chaleureuse, pédagogique et gourmande, idéale pour se reconnecter à l’essentiel en famille. .

Fermette de la Croix d’Estrine 32 route de Sausset Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Enjoy an authentic family getaway in the heart of the Martigues countryside. For a day, step inside an organic farm and share in the fascinating daily life of a shepherd and farmer who love their land.

