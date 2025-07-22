De la traite au savons à l’Asinerie du Bois Gamats Laval
Chemin du Château de Bois Gamats Laval Mayenne
Début : 2025-08-18 14:00:00
fin : 2025-08-18
Date(s) :
2025-08-18 2025-08-28
Atelier de la traite aux savons à la ferme du Bois Gamats
Venez découvrir le mode de production du lait d’ânesse au travers de la traite puis apprenez à fabriquer vous-même votre savon. Chacun repart avec sa production en fin de séance.
Cette formule peut avoir lieu intégralement en bâtiment en cas de mauvais temps.
L’atelier est accessible dès 3 ans et pensé essentiellement pour les enfants, mais les adultes peuvent également y participer.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Chemin du Château de Bois Gamats Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Soap milking workshop at the Bois Gamats farm
German :
Workshop zum Melken mit Seifen auf dem Bauernhof Bois Gamats
Italiano :
Laboratorio di mungitura del sapone alla fattoria Bois Gamats
Espanol :
Taller de ordeño de jabón en la granja Bois Gamats
