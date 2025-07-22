De la traite au savons à l’Asinerie du Bois Gamats Laval

De la traite au savons à l’Asinerie du Bois Gamats

Chemin du Château de Bois Gamats Laval Mayenne

Début : 2025-08-18 14:00:00

fin : 2025-08-18

2025-08-18 2025-08-28

Atelier de la traite aux savons à la ferme du Bois Gamats

Venez découvrir le mode de production du lait d’ânesse au travers de la traite puis apprenez à fabriquer vous-même votre savon. Chacun repart avec sa production en fin de séance.

Cette formule peut avoir lieu intégralement en bâtiment en cas de mauvais temps.

L’atelier est accessible dès 3 ans et pensé essentiellement pour les enfants, mais les adultes peuvent également y participer.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Chemin du Château de Bois Gamats Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

