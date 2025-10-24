De la vigne à la bouteille, entre tradition et modernité, venez découvrir la Distillerie les 1309. Distillerie les 1309 Sigogne
De la vigne à la bouteille, entre tradition et modernité, venez découvrir la Distillerie les 1309. 24 – 26 octobre Distillerie les 1309 Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-24T09:00:00 – 2025-10-24T10:30:00
Fin : 2025-10-26T15:00:00 – 2025-10-26T16:30:00
Découvrez notre savoir-faire en visitant la distillerie, les chais de vinification et de cognac, puis laissez-vous tenter par une dégustation de pineau et de cognac.
Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme
Distillerie les 1309 1 rue de neuvicq 16200 SIGOGNE Sigogne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.distillerie-les1309.com/
