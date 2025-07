De la vigne au verre ZAC Grimont Sud Poligny

De la vigne au verre ZAC Grimont Sud Poligny jeudi 3 juillet 2025.

ZAC Grimont Sud Domaine Noir Poligny Jura

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03 23:00:00

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Circuit découverte, de la vigne au verre

Au programme:

– Excursion dans les vignes*

– Visites des chais et caves voutées à Vin Jaune

– Montée au clocher et découverte du paysage panoramique **

– Dégustation des vins de la gamme à chaque étape: vin jaune, vin de paille, Savagnin, Trousseau, …)

– Verre souvenir sérigraphié offert

– Visite commentée par le vigneron

* déplacements avec véhicules personnels

** sous réserve de disponibilité du guide

Durée: 2h30 à 3h

Réservation avant mercredi 12h.

UN DOMAINE FAMILIAL

Amoureux de la terre et passionnés par le vin, les deux frères, Jean-Yves et Philippe cultivent le vignoble familial de 11 hectares situés à Poligny.

Les sols, constitués d’argiles et de marnes véritables terres de prédilection pour les cépages jurassiens, révèlent toute l’authenticité du terroir.

UNE AGRICULTURE RAISONNÉE

Respectueux de notre terroir, nous veillons à conserver la qualité et la nature des sols. Depuis 1991, nous pratiquons une agriculture raisonnée, certifiée par le label Terra Vitis. Depuis 2022, nous avons débuté notre conversion vers une agriculture biologique.

UNE QUALITÉ RECONNUE

Lors de la vinification, nous réalisons des cuvées par parcelle et par cépage afin de valoriser la diversité de notre terroir. L’une de nos principales préoccupations est la qualité de nos vins à laquelle nous apportons une attention particulière, de la vigne à l’élevage en cave.

Les nombreuses médailles et citations obtenues au fil des années témoignent de notre savoir-faire et viennent le récompenser.

Caveau de dégustation ouvert du mardi au samedi de10h à 12h et 14h à 18h30 .

ZAC Grimont Sud Domaine Noir Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 33 88 74 caveau.noirfreres@gmail.com

