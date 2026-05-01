De la Vigne aux Arts Dans le Médoc Blaignan-Prignac

Blaignan-Prignac

De la Vigne aux Arts

Dans le Médoc 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’association Les Arts du Savoir-Faire Médocain vous propose la seconde édition de sa manifestation De La Vigne aux Arts .

Les œuvres d’artistes seront exposées dans les châteaux Tour Haut Caussan et Chantelys à Blaignan-Prignac, d’Osmond à Cissac-Médoc, Vieux Robin à Bégadan, Cave Saint Brice à Saint-Yzans-de-Médoc, ainsi qu’aux Noisettines et dans la galerie des Arts du Savoir-Faire Médocain à Blaignan-Prignac.

Le vernissage aura lieu le mardi 12 mai 2026 à partir de 18h à la galerie. .

Dans le Médoc 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr

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English :

L’événement De la Vigne aux Arts Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble